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أخبار البلد

إعلان نتائج المرحلة الأولى لاختبارات البرنامج التدريبي الاحترافي في الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلنت وزارة الاتصالات، عن نتائج المرحلة الأولى لاختبارات المتقدمين للبرنامج التدريبي الاحترافي؛ للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من شركة "أمازون ويب سرفسيز AWS"، والتى تهدف إلى بناء المهارات والقدرات التقنية فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية، كما أنها من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية فى مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

يأتي البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، وضمن تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التى أطلقتها الوزارة ويشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ بهدف تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها فى منظومة التحول الرقمى والخاص بالذكاء الاصطناعى. 

وتتضمن المبادرة فى إحدى محاورها تنظيم مسابقات تتضمن إتاحة فرص تدريبية للعاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم في مجالات عديدة وأهمها الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة.  

وخلال الأسبوعين الماضيين لاقى البرنامج التدريبي المقدم من شركة أمازون ويب سرفيسيز AWS قبولًا كبيرًا وسريعًا من العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تقدم للالتحاق بالبرنامج 346 من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بكل من القطاع الحكومى والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المهنيون المستقلون.

وخضع المتقدمون لعدة مراحل من التقييم لانتقاء أفضل العناصر التى سيتم تدريبهم تحت إشراف مدربي شركة أمازون ويب سرفيسيز AWS؛ من أجل إعدادهم للحصول على الشهادة الدولية الإحترافية من الشركة بما يؤهلهم للعمل فى السوقين المحلي والعالمى؛ وتم اختيار ٤٤ شخص من المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.  

ومن المقرر أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اختبار مجموعة أخرى قوامها 150 فردا تبدأ تدريبها فى 18 أغسطس 2020 ليتوالى بعد ذلك إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التي تتسابق لدخول هذا المجال بالتعاون مع الوزارة لثقتهم فى كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الاحترافي عالي المستوى.

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