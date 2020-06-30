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رياضة

عمرو السولية ولاعبو الأهلي يصفقون لـ صالح جمعة خلال مران الفريق.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:53 م
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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مصطفى كرم

نشر عمرو السوليه لاعب النادي الاهلي مجموعة من الصور له من تمرين الفريق اليوم الثلاثاء، من ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدوري المصري.

وظهر عمرو السولية مع لاعبي الأهلي، وهم يصفقون لصالح جمعة زميلهم بالفريق تشجيعا له بعد قيام فايلر بمنحه فرصة ثانية لإثبات نفسه بالفريق.

وعلق عمرو السولية على الصور قائلا: "كلنا معاك، مرحبا بعودة يا اخي".


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وتم التنسيق بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

واستقر الجهاز الفني على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

وقام الجهاز الإداري بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

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