شرح كيفية الإجابة عن أسئلة امتحانات الفرق النهائية بتجارة عين شمس.. فيديو

قدمت كلية التجارة جامعة عين شمس فيديو توضيحى لشرح كيفية الإجابة على أسئلة الامتحان لطلاب الفرق النهائية والتى سوف تكون نوعين

النوع الاول: عبارات صواب او خطأ

النوع الثانى: اختر الإجابة الصحيحة من اربع إجابات ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا





أوضحت الكلية نظام البابل شيت لكافة البرامج التعليمية بالكلية (عربي _انجليزي _فرنسي _ساعات معتمدة _كيين _التعليم المدمج والتعليم المفتوح )





يذكر أن أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس عن جدول امتحان الفرقة الرابعة الشعبة العربى للعام الجامعى 2019/2020.





وطلبت من الراغبين في الحصول على أرقام الجلوس لطلاب الفرقة الرابعة الدخول على الرابط التالى





وأشارت الكلية الي بعض الملاحظات التي يجب الالتزام بها وهي ارتداء الكمامة وعدم تبادل أدوات بين الطلاب وعدم التجمعات بين الطلاب بالإضافة الي عدم التدخين داخل الحرم الجامعي.





وجاءت مواعيد بعض الامتحانات في الفترة المسائية للمرة الأولى حيث تنتهي في الساعة السابعة مساءا وذلك لطلاب الشعبة العربية.



