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أخبار العالم

مستشار ترامب: زيادة إصابات كورونا في أمريكا مقلقة بسبب تجاهل المواطنين للتعليمات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" جلسة استماع بشأن استجابة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتقدم الذي حققته الولايات المتحدة بشأن عملية إعادة الفتح وإزالة الإغلاق، في الوقت الذي قامت فيه 16 ولاية على الأقل بوقف عملية الفتح بسبب زيادة الإصابات.

وحسب "سي إن إن"، قال أنتونسي فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار ترامب إنه قلق للغاية من زيادة الحالات في ولايات مثل فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا، وأنه قدم نصائحه بشأن ما يمكن للولايات المتحدة القيام به لعكس الاتجاه الحالي للإصابات هناك.

وأضاف فوتشي:"علينا أن نتأكد من أنه عندما تحاول الولايات وتفتح مجددا، فإنها تجتاج إلى اتباع الإرشادات التي تم وضعها بعناية شديدة فيما يتعلق بالنقاط المرحلية، ما رأناه في عدة ولايات هو تكرارات مختلفة لذلك ، ربما في بعض الحالات تسير بسرعة كبيرة وتتخطى بعض المراحل قبل أوانها".

وأشار فوتشي إلى أنه حينما قررت  الولايات التي الفتح بالتوصيات الصحيحة، فإن البلاد شهدت مقاطع وصور فوتوغرافية لأفراد لا يتردون كمامات، ولا يتجنبون الحشود ولا يتبعون إراشادات التباعد الاجتماعي.

وتابع:"أعتقد أننا بحاجة إلى التأكيد على المسؤولية التي نتحملها كأفراد وكجزء من جهد مجتمعي لإنهاء الوباء علينا جميعا أن نلعب دورا فيه".

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