بالطائرات الورقية.. إطلاق مبادرة ارفع رأسك فوق احتفالا بذكرى 30 يونيو في الدقهلية.. صور





اعلن علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن انطلاق مبادرة " ارفع راسك فوق" احتفالا بذكرى ٣٠ يونيو .





واضاف "الشربينى"، ان المبادرة كانت من خلال قيام كافة فئات المجتمع بتحليق طائرات ورقية بلون علم مصر لتغطى السماء بأعلام مصرية في وقت واحد بمشاركة الهيئات الشبابيه والرياضية بنطاق االمحافظة.





واشار الى ان المبادرة انطلقت فى تمام الساعة الرابعه اليوم الثلاثاء حيث توجه المشاركين الي مراكز الشباب مع مراعاة كافة الضوابط الاحترازية والمسافات الآمنة وقاموا باطلاق طائترتهم الورقية.



