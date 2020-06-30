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محافظات

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. محافظ الدقهلية يدشن شارع 306 لتوفير 82 مشروعا للشباب

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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همت الحسينى
دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة 2 شارع 306 لإقامة 82 مشروعا للشباب بنطاق حي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى في إطار خطة طموحة لخلق فرص عمل كريمة للشباب بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام ببناء الإنسان وتوفير احتياجات المواطنين.
 
وأكد محافظ الدقهلية أن مشروع "شارع 306" الذي تم تدشينه اليوم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري. 

وأضاف المحافظ أن المشروع يحول الشارع لمكان حيوي ومشروع استثماري للشباب ويوفر فرص عمل اقتصادية للشباب ويوجههم للعمل الحر ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن شارع 306 سيتم إقامته داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة ويضم 82 مشروعا متنوعا تشمل دورات مياه لائقة وأماكن انتظار وممشي ويتم منحهم للشباب من خلال قرعة للاختيار دون تمييز أو وساطة وبكل شفافية.  

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتم توزيع 85% من الأكشاك بنظام القرعة العلنية،5% للمتقدمين من متحدي الإعاقة، 10% لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية ويتم منح الرخصة للفائزين بالقرعة ولا يجوز التنازل عنها للغير ويتم تقديم طلبات الحصول على كشك مشروع 306 بالمركز التكنولوجي بالمحافظة. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لفتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار بما يخلق فرص عمل لائقة للشباب من مختلف أنحاء المحافظة ومضاعفة الاستثمار والإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد. 

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه لمعرفة شروط التقدم للحصول على مشروع في شارع 306 الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية من خلال الرابط التالي :
https://www.facebook.com/132150560186339/posts/3177873282280703/
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. محافظ الدقهلية يدشن شارع 306 لتوفير 82 مشروعا للشباب
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. محافظ الدقهلية يدشن شارع 306 لتوفير 82 مشروعا للشباب
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. محافظ الدقهلية يدشن شارع 306 لتوفير 82 مشروعا للشباب
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