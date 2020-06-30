AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استفاد منها 800 مشارك .. اختتام المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي لـ"مودة"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
اختتمت أمس المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي الذي نظمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.


قالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة" إن المرحلة الأولى من تدريب مودة التفاعلي استفاد منها ٨٠٠ مشارك من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي ٧٥ ساعة تدريبية عبر تطبيق زووم تم خلالها تقديم  ٣٠ ورشة عمل تناولت المحتوى التدريبي للمشروع. 

وأضافت فارس  أن هذه التدريبات قدمها ٢٧ متدرب من الكوادر الشبابية التي تم إعدادها من خلال ورش عمل متخصصة على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

واستمر التدريب على مدار شهر يونيو تلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي الخاص "بمودة " والذي يتناول الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مودة.. انطلاق التدريب التفاعلي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة

عبر الإنترنت.. مشروع مودة يستمر للأسبوع الثانى فى تقديم تدريباته التفاعلية

ترشيحاتنا

حيلة سحرية تقلل من حوادث السيارات

وفاة أول صيدلي بالإسماعيلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

سامح شكري: إثيوبيا امتنعت عن تقديم معلومات حقيقية عن أوضاع سد النهضة

لو ملكش في الشوبينج.. 5 نصائح ذهبية عند شراء قميص جديد

نشرة الفن.. فيفى عبده تستمتع بأجواء الصيف بـ كاش مايو .. وتدهور حالة رجاء الجداوي

الحقي نفسك.. 3 طرق لـ تخزين الطماطم قبل ارتفاع الأسعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافر.. استوح أحدث صيحات الموضة فى المايوهات من المشاهير

بـ ملابس رياضية.. مي عمر تثير الجدل برفقة زوجها من صالة الجيم

بالشعر الكيرلي.. كنزي عمرو دياب تتألق بإطلالة محتشمة