قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

علق احمد حسام ميدو لاعب النادي الاهلي على بيان اتحاد كرة القدم الافريقي بشأن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏انا قلت الكلام ده من شهر ان مباراة نصف النهائي ستكون من مباراة واحدة وان هي ومباراة النهائي هيكونوا في نفس البلد دون الحديث مع اي مسؤول في الكاف لكن ده كان متوقع!!".







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وأقر الاتحاد الافريقي تأجيل بطولة الأمم الإفريقية لتقام في يناير 2022، وسيتم الإعلان عن مواعيد نهائيات البطولة والمباريات المتبقية من التصفيات في الوقت المناسب".

تم تأجيل نهائيات البطولة لتقام في يناير 2020 بالكاميرون، حيث قال رئيس « كاف "أبدت اللجنة التنفيذية رضاها التام عن التزام السلطات الكاميرونية باستضافة البطولتين المقبلتين. الكاميرون مستعدة لاستضافة كل منهما في الموعد المقرر لذلك".



سيتم استئناف مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية في شهر سبتمبر، على أن يقام الدور نصف النهائي من مباراة واحدة.