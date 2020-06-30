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رياضة

الجزائري كريم لعريبي يدخل حسابات نادي الزمالك

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:48 م
الجزائري كريم لعريبي
الجزائري كريم لعريبي
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ملك موسي
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك ترشيحًا من جانب أحد الوسطاء، بالتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي، الجزائري كريم لعريبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك في ظل ترحيب النجم الساحلي ببيع اللاعب وتحقيق استفادة مالية جراء رحيله.

حيث طالب النادي التونسي بالحصول على مبلغ قدره مليون و800 ألف دولار نظير التخلي عن خدمات مهاجمه الجزائري.

ويبحث مسئولو القلعه البيضاء عن تدعيم خط هجومه بمهاجم سوبر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما دفع الوسطاء لعرض خدمات المهاجم الجزائري على مسئولي النادي الأبيض.

وأبدى نادي بيراميدز من قبل اهتمامه بالتعاقد مع كريم لعريبي، حيث تواصل مع اللاعب الجزائري، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ممدوح عيد من أجل استطلاع رأيه حول الانضمام إلى صفوف السماوي بداية من الموسم الجديد.
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