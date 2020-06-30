الجزائري كريم لعريبي يدخل حسابات نادي الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك ترشيحًا من جانب أحد الوسطاء، بالتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي، الجزائري كريم لعريبي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





يأتي ذلك في ظل ترحيب النجم الساحلي ببيع اللاعب وتحقيق استفادة مالية جراء رحيله.





حيث طالب النادي التونسي بالحصول على مبلغ قدره مليون و800 ألف دولار نظير التخلي عن خدمات مهاجمه الجزائري.





ويبحث مسئولو القلعه البيضاء عن تدعيم خط هجومه بمهاجم سوبر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وهو ما دفع الوسطاء لعرض خدمات المهاجم الجزائري على مسئولي النادي الأبيض.



