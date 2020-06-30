الشعب الجمهورى: السيسي أنقذ المصريين من الجماعات الإخوانية

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب تم تأسيسه بعد فى فترة حكم الإخوان وتحديدا فى عام 2012، موضحًا أن الحزب تم تأسيسه على أساس أنه معارض.





وأضاف حازم عمر خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن مصر فى عهد الإخوان تعرضت لمشكلات كثيرة، وأن الهدف الأساسي للحزب هو الحفاظ على الهوية المصرية.





ولفت حازم عمر إلى أن ثورة 30-6 جاءت وأنقذت المصريين من أشياء كثيرة، كانت الجماعات الإخوانية تريد أن تفعلها فى المصريين.





وأوضح حازم عمر أنه كان يعمل مؤتمرات فى القري والنجوع من أجل النزول فى 30-6، وأكد أنه كان يطالب المواطنين بالنزول لاستعادة هوية مصر.





وأشار حازم عمر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بأشياء كثيرة من أجل الوصول لما تم الوصول له حاليا، مؤكدا: " مصر فى عهد السيسي تختلف عن أى فترات أخري".