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خالد أبو بكر: الجيش تحرك تلبية لنداء الشعب فى 30 - 6

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:34 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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البهي عمرو
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن ثورة 30-6 هى ملك لكل الشعب المصري، مؤكدًا ان الجميع يتذكر اليوم هذا الجميع، والجميع يهنئة بعضه بهذا الحدث.

وأضاف خالد أبوبكر، خلال تقديمه ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد تدمير مصر، وأن محمد مرسي كان يتحدث بدون علم.

وأشار خالد أبوبكر إلى أن محمد مرسي كان يقول للشعب أن هناك شخص يقوم بفصل سكينة الكهرباء وينقطع النور عن المواطنين، وعلق خالد أبو بكر " غبي بالوراثة".

وأوضح خالد أبوبكر أن  الجميع لا ينسي حوارات محمد مرسي، وكلامه غير المنضبط، وغير المفهوم.

ولفت خالد أبوبكر  إلى أن الجميع مطالب بأن يحكي لأبنائه ما تم فى هذه الثورة، والجميع يجب يقول لابنائه أن الجيش وقف فى ظهر الشعب، و الجيش تحرك تلبية لنداء الشعب فى 30 – 6.

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