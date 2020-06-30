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ماجد عبد الفتاح: لا نسعى للمواجهة مع إثيوبيا ولكن نحمي حقوق الشعبين "المصري والسوداني"

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:55 م
السفير ماجد عبد
السفير ماجد عبد الفتاح
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عبد الخالق صلاح
قال السفير ماجد عبد الفتاح،المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن هناك إنجاز مصرى عربى سودانى فى وضع ملف سد النهضة على طاولة مجلس الأمن، موضحًا أن هناك قوة كانت تعمل بشكل مكثف لمنع مناقشة مفاوضات سد النهضة فى المجلس، مشددًا على أن ما تم أمس يعد إنجاز ونجاح لمصر.

وأضاف "عبد الفتاح "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر حريصة حتى الآن بعدم الإضرار بإثيوبيا، ولذلك لم يتضمن مطالبات مصر فى مجلس الأمن أى قرارات عقابية تجاه تعسفها فى مفاوضات سد النهضة.

وأكد "عبد الفتاح"، أنه فى حال عدم تعاطى الجانب الإثيوبى تجاه المناشدات المصرية بمجلس الأمن، سوف تنتصر الشرعية الدوليةوتطبيق القوانين الدولية المرعية والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها من كافة الأطراف.

وشدد "عبد الفتاح"، على أن جامعة الدول العربية لا تسعى للمواجهة بل نسعى لحماية حقوق الشعبين "المصرى والسودانى"، وتابع:" الدول العربية كافة متوحدة مع مصر فى هذه القضية ولا يوجد أى اختلاف".

ولفت المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن وجود المراقبين الدوليين والأمم المتحدة مهمين فى مفاوضات سد النهضة، كون ذلك يصب فى مصلحة الجانب العربى.
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