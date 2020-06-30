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عدلي منصور: 30 يونيو يوم مشهود وكنا في حالة ترقب.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:05 م
عدلي منصور
عدلي منصور
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هاني حسين
قال المستشار عدلي منصور، إن  يوم 30 يونيو كان يوما مشهودا في تاريخ مصر.

وأضاف  منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع  على قناة " إم بي سي مصر"، أن  كنا في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأحداث ".

وتابع، حركة تمرد  تسببت في حراك في الشارع المصري  قبل يوم 30 يونيو ".

وأكمل عدلي منصور:"  أعلنت حركة تمرد انها سوف تسلم التوكيلات إلى المحكمة الدستورية العليا، وكنا في حيرة من امرنا في المحكمة الدستورية آنذاك في كيفية التعامل مع الموقف ".

وقال:"  حشود المصريين زادت في  الشوارع بعد 30 يونيو  وفي أول يوليو 2013 توجهت إلى مكتبي في المحكمة الدستورية العليا وكنت في منتهى الحيرة فيما سيحدث في المستقبل".

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