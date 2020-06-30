عدلي منصور: 30 يونيو يوم مشهود وكنا في حالة ترقب.. فيديو

قال المستشار عدلي منصور، إن يوم 30 يونيو كان يوما مشهودا في تاريخ مصر.





وأضاف منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن كنا في حالة ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأحداث ".





وتابع، حركة تمرد تسببت في حراك في الشارع المصري قبل يوم 30 يونيو ".





وأكمل عدلي منصور:" أ علنت حركة تمرد انها سوف تسلم التوكيلات إلى المحكمة الدستورية العليا، وكنا في حيرة من امرنا في المحكمة الدستورية آنذاك في كيفية التعامل مع الموقف ".





وقال:" حشود المصريين زادت في الشوارع بعد 30 يونيو وفي أول يوليو 2013 توجهت إلى مكتبي في المحكمة الدستورية العليا وكنت في منتهى الحيرة فيما سيحدث في المستقبل".



