للمرة الأولى في دمياط .. التردد الحراري لعلاج مرضى الأورام

بدأ تشغيل خدمة علاج الألم بالتردد الحراري وحقن الأعصاب داخل معهد الأورام بدمياط، للمرة الأولى بدمياط ، وذلك لمرضى الأورام الذين يعانون من الآم مبرحة تستلزم تلقي جرعات كبيرة من المسكنات.









ومن جانبه صرح الدكتور طارق هيكل ،مدير معهد الاورام بدمياط ، أن علاج الألم بالتردد الحراري وحقن الأعصاب هو الأول من نوعه الذى تم داخل معهد اورام دمياط ، ويعد خطوة ناجحة ومبهرة قام عليها اساتذة متخصصين لأن مرضي الأورام يعانون من الالم المبرح ويستلزم تلقي جرعات كبيرة من المسكنات، مما قد يضر الأعضاء الحيوية للمريض.





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وأشار إلى أن هذه العملية بعدها يتوقف المريض تماما عن تلقي اي ادوية مسكنة او شده الالم تقل بدرجات متفاوته فيقل كميه الادويه المخدره واعراضها الجانبية، مضيفا الى انه قد قام بهذه العملية ، فريق طبي هندسي متكامل من اجل انجاحها وهم الدكتور محمد جلال ، استشاري التخدير والالم بحضور مهندس الشركة ، المهندس محمد عجاج ، فريق الهندسية الطبية بقسم الادارة الهندسية.