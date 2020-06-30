وزير الزراعة : الصادرات المصرية الزراعية تربعت على عرش الصادرات .. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه خلال الـ6 سنوات السابقة شهدت الزراعة المصرية نهضة غير مسبوقة في جميع المحاور وأكد علي ان الرقعة الزراعة في مصر الان 9.4 مليون فدان.









وأضاف السيد القصير خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان المساحات التي قامت الدولة بإضافتها الآن إلى الرقعة الزراعية لم تكن تستطيع الدولة اضافتها في السابق إلا بعد البحث عن بدائل المياه ومنها اعادة تدوير المياه حتي تصلح مرة اخرى للزراعة.









وأوضح السيد القصير ، أن مشروع الزراعة الذى وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشمال وهو زراعة أكثر من 600 ألف فدان سيعتمدون في زراعتهم علي محطات معالجة مياه الصرف الزراعي.









وتابع ان الصادرات المصرية الزراعية تربعت علي عرش الصادرات وأكد علي أننا أصبحنا الدولة الأولى في تصدير الموالح بعد ما كانت إسبانيا تتربع علي عرش الصادرات لفترة طويلة من الزمن .









واستكمل أن ما نقوم بتصديره يفوق احتياجات المصريين ولذلك هي مصدر للعملة الأجنبية وأكد على أننا مازلنا نستورد القمح والبقوليات والذرة الصفراء .