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رياضة

يوفنتوس يتفوق على جنوى بثلاثية ويعزز صدارته في الدوري الإيطالي.. ولاتسيو يستمر في ملاحقته

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز نادي يوفنتوس، على نظيره نادي جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 50، قبل أن يضاعف البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة لفريقه في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 73، أكد البرازيلي دوجلاس كوستا انتصار فريقه بإضافته الهدف الثالث، فلم يحل بينامونتي دون خسارة فريقه رغم تسجيله هدفًا لجنوى في الدقيقة 76، ليحصد رفاق رونالدو الثلاث نقاط من مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي يوفنتوس للنقطة 72 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد نادي جنوى عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، استمر لاتسيو صاحب المركز الثاني في ملاحقته ليوفنتوس بعد فوزه على تورينو بهدفين مقابل هدف.
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