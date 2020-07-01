سكان عمارات صقر قريش بالقاهرة يستغيثون من احتلال المحلات للرصيف

أستغاث المواطن محمد على ، من سكان عمارات صقر قريش فى شارع رقم 1 حى الواحة محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خروج المحلات فى الدور الأرضى لاحتلال الرصيف الأمامى مما يجعل المارة يمرون على الأسفلت بجانب السيارات وهو ما يعرضهم لخطر.





وناشد سكان عمارات صقر قريش المسئولين الزام أصحاب المحلات بأماكنهم وترك الرصيف لسير المواطنين مع التزامهم بنظافة المكان.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



