AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان عمارات صقر قريش بالقاهرة يستغيثون من احتلال المحلات للرصيف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أستغاث المواطن  محمد على ، من سكان عمارات صقر قريش فى شارع رقم 1 حى الواحة محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من خروج المحلات فى الدور الأرضى لاحتلال الرصيف الأمامى مما يجعل المارة يمرون على الأسفلت بجانب السيارات وهو ما يعرضهم لخطر.

وناشد سكان عمارات صقر قريش المسئولين الزام أصحاب المحلات بأماكنهم وترك الرصيف لسير المواطنين مع التزامهم بنظافة المكان.
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع ضياء بالهرم يشكون من سيطرة وإشغالات المحلات للرصيف

سكان الميثاق بزهراء مدينة نصر يشكون احتلال الباعة الجائلين للشارع

رغم التحذيرات.. زحام شديد بمكتب بريد إمبابة وسط مطالب بالحد من التجمعات

رغم التحذيرات .. سكان شارع الميثاق بزهراء مدينة نصر يشكون انتشار الباعة الجائلين

الباعة الجائلون السبب.. مواطنون يشكون من ازدحام كوبرى مشاة مدخل إيتاى البارود.. صور

خوفا من فيروس كورونا.. سكان منطقة الشيخ رضوان بالفيوم يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

ترشيحاتنا

بندق العبيط يبكي على الهواء.. تعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الأرهابي خالد عبد الله |فيديو

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

صواريخ إس 400 ليست الأولى.. تعرف على أهم القضايا الشائكة بين تركيا وأمريكا

بعد عودة الطيران في مصر.. هل تتوقف رحلات الاستثناء للعالقين بالخارج

الخرطوم بتفاجئنا.. سامح شكري: إحنا مش مطمنين للسد وممكن يغرق السودان

الصحة: 1503 اصابات جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استخدامه لـ علاج فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن جهاز إيكمو

بصورة أبيض وأسود.. هنا الزاهد تبهر الجميع في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير