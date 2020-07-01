سكان قرية تل الزوكي بسوهاج يطالبون بـ تجديد مسجد الحسين.. شاهد

ناشد المواطن احمد عبدالهادى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" , يطالب احلال وتجديد مسجد الحسين بسوهاج .
ويقول فى رسالته : سكان قرية تل الزوكى مركز طما محافظة سوهاج نطالب بإحلال وتجديد مسجد الحسين بتل الزوكى طما سوهاج , ونريد صرف الاعتماد المالي من وزارة الأوقاف, حيث قدمنا طلبا منذ عام ولم يتم الرد حتى الآن.
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وطالب "عبد الهادي"، المسؤلين، بسرعة المساعدة رأفة بسكان القرية , للتواصل معهم ٠١٢٨٨٦٣١٢٨٤
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.