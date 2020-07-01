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بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:33 ص
الكرواسون
الكرواسون
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رشا عوني
يشتهي الجميع تناول الكرواسون على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو القهوة ، فهو من المعجنات المفضلة والمنتشرة في العديد من الدول ، ويمكنك تعلم طريقة عمل الكرواسون في البيت بدلًا من شرائه جاهزًا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا . 

مكونات الكرواسون : 

3 أكواب دقيق 
3/4 كوب حليب سائل 
2 ملعقة سكر 
ملعقة صغيرة ملح 
ملعقتين ونصف خميرة فورية 
40 جرام زبدة 
3/4 كوب ماء

لسطح الكرواسون : 

ملعقتي زبدة مع بيضة مخفوقة 

طريقة عمل الكرواسون : 

في وعاء عميق ضعي الدقيق والسكر والخميرة و الملح وقلبيهم 
ضيفي الماء والحليب
اخلطي المكونات في العجان الكهربي حتى تحصلي على عجينة متماسكة
افردي العجينة على المطبخ واضغطي عليها بيديك
قطعي العجين الى قطع صغيرة واتركيها لمدة ساعة تختمر 
افردي كل قطعة من العجين على المطبخ وافرديها بالنشابة 
قومي بتقطيع قطعة العجين إلى مثلثات 
لفي كل مثل منها على شكل رول 
رصيها في صينية بها ورق زبدة 
في طبق صغيرة خفقي بيضة مع الزبدة وامسحي بهذا الخليط على سطح قطع الكرواسون 
ادخليها الفرن على درحة حرارة 190 حتى تنضج . 
بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت
بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت
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