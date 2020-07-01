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أخبار العالم

تورط وزير الخارجية التركي في واقعة رشوة.. التفاصيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:04 ص
بلاغ ضد وزير الخارجية
بلاغ ضد وزير الخارجية التركي ووزير الثقافة للتستر على رشوة
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قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام تركية عن بلاغ مقدم ضد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ووزير الثقافة والسياحة نوري أرصوي، بسبب التستر على قضية فساد ورشوة في إحدى البلديات بقيمة 500 ألف ليرة.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن أعضاء بحزب الشعب الجمهوري قدموا بلاغا للنيابة العامة في تركيا بشأن واقعة رشوة بقيمة 500 ألف ليرة كشف عنها رئيس بلدية ساريك المنتمي لحزب العدالة والتنمية أنور أبوتكان.

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وأوضحت أن وزيري الخارجية والثقافة في تركيا كانا على علم بواقعة الرشوة وصمتها عليها، فيما ذكر الحزب أن القضية تم فضحها قبل 48 يومًا ولم يتم فتح أي تحقيقات حولها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية أنطاليا نصرت بايار قوله "لن نترك واقعة الرشوة مهما حدث".

وكان رئيس بلدية ساريك التابعة لأنطاليا أنور أبوتكان تحدث عن مشكلات في منشآت ببعض المنتزهات، خلال اجتماع حضره وزير الخارجية أوغلو ووزير الثقافة أرصوي، مؤكدا أن الوزيرين قالا له إن أصحاب المنشآت المذكورة دفعوا 500 ألف ليرة، معترفين بحدوث واقعة الرشوة.

وطالب رئيس البلدية من وزارة الداخلية بإرسال لجنة للتفتيش، متهما الوزيرين بالصمت على رشوة حصل عليها رئيس البلدية السابق.
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