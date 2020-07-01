AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لمدة 3 أشهر..وزيرة التضامن: سنصرف منحة بقيمة 500 جنيه للعاملات بالحضانات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:31 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
آية الجارحي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه شهريا للعاملات بالحضانات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لتضررهم من قرار غلق الحضانات خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يتم حاليًا حصر العاملات بالجمعيات الأهلية لتقديم منحة شهرية لهن، بالإضافة إلى دراسة موقف بعض العمالة المتضررة بقطاع السياحة والذين لم يستفيدوا من المنحة الرئاسية، وذلك للعمل على تقديم المنحة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

اقرأ أيضا
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. 

ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لابعادها الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9,7% في شهر أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة 26 أبريل حتى 10 مايو

بعد إعلان موعد صرف منحة الـ500 جنيه.. اقتصادية النواب توجه رسالة قوية للمواطنين

برلمانية تطالب بزيادة منافذ صرف منحة الـ 500 جنيه لهذا السبب

تحروا الدقة.. برلمانى يحذر المواطنين من الشائعات حول مواعيد منحة الـ500 جنيه

الحكومة تعلن مواعيد المرحلة الثانية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.. برلمانيون: زيادة منافذ الصرف ضرورى لسد احتياجات المواطنين فى رمضان.. ومطالب بإطلاق حملات توعية ضد الشائعات

منعا لـ التزاحم..القوى العاملة : صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة مستمر حتى 10 مايو

ترشيحاتنا

على متنها 170 سائحا.. شاهد وصول أول رحلة أوكرانية إلى مطار الغردقة

نشرة الفن | حفيدة عادل إمام تقلده في «مدرسة المشاغبين».. وحمادة هلال: أمي مريضة بالسرطان وليس كورونا

أول يوم تشغيل.. 5 آلاف راكب يصلون مطار القاهرة على متن 34 رحلة جوية

نشرة التوك شو.. تفاصيل تمثال وزير الخارجية.. عدلي منصور: 30 يونيو يوم مشهود.. ومحمد أبو العينين: ملحمة تدرس وانتصار لإرادة الشعب

أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت

كورونا يودي بحياة عريس هندي بعد يومين من حفل زفافه.. وإصابة 95 من المعازيم