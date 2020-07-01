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تعليم

قبل أدائه غدا.. كل ما تريد معرفته عن كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة 2020

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:27 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم غدا، الخميس، امتحان الأحياء في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.


وبالنسبة لمواصفات كراسمة امتحان أحياء الثانوية العامة، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالا، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وزمن الامتحان 3 ساعات، أما عن الدرجة الكلية فهي من 60 درجة.



ولضمان التعامل بشكل صحيح وسهل مع كراسة امتحان أحياء الثانوية العامة، على الطالب اتباع النصائح التالية:

- اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدا قبل البدء في إجابته.
- استخدم القلم الجاف الازرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ولا تستخدم مزيل الكتابة.
- عند إجابة الأسئلة المقالية أجب في المساحة المخصصة للإجابة.
- عند إجابتك عن الأسئلة المقالية الاختيارية أجب عن "أ" أو "ب" فقط.



- عند إجابتك عن أسئة الاختيار من متعدد إن وجدت ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا لكل سؤال.
- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب الإجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة، ثم قمت بالشطب وجبت إجابة خطأ تحسب الإجابة خطأ.
- في حالة الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم تكرار الإجابة تعتبر الإجابة خطأ.
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