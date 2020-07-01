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تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة.. غدا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:02 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا الخميس الموافق 2 يوليو 2020 ، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة علمي علوم ، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة علمي رياضة ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
كما يقوم طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا(STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

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وكان قد اعتمد أمس الثلاثاء ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019 /2020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.

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وأضاف حجازى، إن 4982 طالبا/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالب/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث تم عقد اجتماع، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، مع السادة موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وأسفر الاجتماع على أن مضمون الامتحان ومفرداته واضحة ولم يحدث أى جدال حول أى سؤال أو إجابته.

كما كلف الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، جميع لجان النظام والمراقبة بتشريح الأسئلة لتحديد نسبة الطلاب الذين لم يجيبوا أو أجابوا على كل سؤال لتحديد مستوى السهولة والصعوبة وتحديد القدرة التمييزية لكل سؤال وقد أوضحت نتيجة التشريح أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.
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