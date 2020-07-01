مغذية وسريعة... الكيكة المجنونة بأسهل الخطوات

الكيكة المجنونة يعشق تناولها الكثير ويفضلها الأطفال، كما انها مغذية ومفيدة للجميع، ويمكن تناولها فى الفطار والعشاء،لذلك يمكن لربة المنزل تقدمها سريعا لاسرتها



تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الكيكة المجنونة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى للكيك.





مقادير الكيكة المجنونة

* 1 و نصف كوب دقيق

* كوب سكر

* 3 ملعقة كبيرة كاكاو

* ملعقة كبيرة بيكنج بودر

* رشة ملح

* ملعقة صغيرة خل

* ملعقة صغيرة فانيليا

* 5 ملعقة كبيرة زيت

* كوب لبن جوز هند أو ماء أو لبن

* كوب شرائح شيكولاتة للتزيين

* كوب لبن جوز هند للتزيين



طريقة عمل الكيكة المجنونة

* يخلط الدقيق مع الملح و الكاكاو و البيكنج بودر والسكر ثم يضاف الخل والزيت والفانيليا ويقلب

* يضاف لبن جوز الهند تدريجيا مع التقليب حتى الحصول على قوام مناسب

* يوضع الخليط في صينية وتخبز الكيكة على درجة حرارة 180 لمدة 30 الى 35 دقيقة

* يوضع لبن جوز الهند على النار حتى يصبح دافئًا ثم تضاف اليه الشيكولاتة و تقلب لتذوب تمامًا للحصول عاى صوص الشيكولاتة

* ترفع الكيكة من الفرن و يوضع عليها صوص الشيكولاتة ثم تقدم