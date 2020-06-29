فى أوقات الحر الشديد نحتاج إلى تناول الأطعمة الباردة أو المثلجة لترطيب أجسامنا وتخفيض احساسنا بالحرارة المرتفعة بجانب أن يكون مذاقها فريد .
نقدم لكم طريقة عمل كيكة الكاسترد والجيلي بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير كيكة الكاسترد والجيلي
كيكة فانيليا
2 عبوة جيلي فراولة
4 كوب كاسترد جاهز بارد
3 كوب ماء ساخن
كريمة مخفوقة
فراولة
طريقة عمل كيكة الكاسترد والجيلي
- اذيبي الجيلى فى الماء الساخن ثم ضعيه فى صينية الكيك ويحفظ فى مكان بارد
- ضعى فوقه طبقة من الكاسترد ثم ادخليهم الثلاجة لكى يتماسك كل منهما
-ضعى الكيك فوق الكاسترد ثم قلبيها وتزين بالفراولة والكريمة.