فى أوقات الحر الشديد نحتاج إلى تناول الأطعمة الباردة أو المثلجة لترطيب أجسامنا وتخفيض احساسنا بالحرارة المرتفعة بجانب أن يكون مذاقها فريد .





نقدم لكم طريقة عمل كيكة الكاسترد والجيلي بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.





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مقادير كيكة الكاسترد والجيلي

كيكة فانيليا

2 عبوة جيلي فراولة

4 كوب كاسترد جاهز بارد

3 كوب ماء ساخن

كريمة مخفوقة

فراولة





طريقة عمل كيكة الكاسترد والجيلي

- اذيبي الجيلى فى الماء الساخن ثم ضعيه فى صينية الكيك ويحفظ فى مكان بارد

- ضعى فوقه طبقة من الكاسترد ثم ادخليهم الثلاجة لكى يتماسك كل منهما