طريقة عمل كيكة الفراولة... فيديو

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل كيكة الفراولة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى





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مقادير كيكة الفراولة





فراولة

سكر

عصير ليمون

للصوص

سكر

نشا

جلي

فراولة

للكريمة

بودرة كريمة

بودرة

4 كوب لبن

1 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة

فانيلا





طريقة تحضير كيكة الفراولة





لعمل الصوص





* ثم تضاف الفراولة وتترك حتى تغلي ثم تترك حتى تبرد





لعمل الكريمة





* على النار تذوب الزبدة ثم يضاف الدقيق مع اللبن والنشا ونقلب جيدا





* يضاف السكر وتقلب حتى تصبح مثل المهلبية وتترك حتى تبرد ثم يضاف عليها مغلف من بودرة كريمة الخفق وتضرب بالمضرب الكهربائي





* ثم يضاف الصوص البارد على الكيكة ثم تضاف طبقة من الفراولة



