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مرأة

طريقة عمل كيكة الفراولة... فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 05:02 ص
طريقة عمل كيكة الفراولة
طريقة عمل كيكة الفراولة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل كيكة الفراولة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى 

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مقادير كيكة الفراولة

كيكة  جاهزة
فراولة 
سكر 
عصير ليمون 
للصوص
سكر 
نشا
جلي 
فراولة 
للكريمة
بودرة كريمة 
بودرة
4 كوب لبن 
1 كوب دقيق 
2 ملعقة كبيرة نشا 
نصف كوب سكر 
2 ملعقة كبيرة زبدة
 فانيلا 

طريقة تحضير كيكة الفراولة

لعمل الصوص

* ثم تضاف الفراولة وتترك حتى تغلي ثم تترك حتى تبرد

لعمل الكريمة

* على النار تذوب الزبدة ثم يضاف الدقيق مع اللبن والنشا ونقلب جيدا

* يضاف السكر وتقلب حتى تصبح مثل المهلبية وتترك حتى تبرد ثم يضاف عليها مغلف من بودرة كريمة الخفق وتضرب بالمضرب الكهربائي

* ثم يضاف الصوص البارد على الكيكة ثم تضاف طبقة من الفراولة

* تدخل الثلاجة حتى تبرد وتقدم وتزين
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