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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الخلاط.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 01:53 م
طريقة عمل كيكة الخلاط
طريقة عمل كيكة الخلاط
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هاجر هانئ
تعتبر كيكة الخلاط من أسهل وأسرع الوصفات التى يمكنك إعدادها فى المنزل بأقل المكونات.


ونقدم لكِ طريقة عمل كيكة الخلاط من مطبخ الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".


مقادير كيكة الخلاط
كوب سكر 
كوب لبن
 2 بيضة
ثلاثة أرباع كوب زيت
ملعقة صغيرة فانيليا 
3 ملعقة كبيرة كاكاو خام 
ملعقة كبيرة خل
 2 كوب إلا ربع دقيق
 2 ملعقة كبيرة نشا
 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
 رشة ملح 

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لحشو كيك الخلاط:
كريمة زبدة بالكاكاو


- الجناش
4 كوب كريمة
 600 جرام شيكولاتة مبشورة ناعم
 2 ملعقة كبيرة زبدة طرية
 كوب كريم شانتيه بودرة 

- التزيين
كاكاو بودرة 
شيكولاتة مجروشة
 ورق دهب 


طريقة تحضير كيكة الخلاط:
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 وتجهز 2 صينية بالزبدة والدقيق
تخلط جميع الكونات الجافة معا، وتترك جانبا
تخلط جميع المكونات السائلة معا في الخلاط ثم تضاف المكونات الجافة تدريجيا، مع التقليب
يقسم المزيج على 2 صينية الكيك
تخبز في الفرن نحو 40 دقيقة ثم تترك لتبرد تماما
ترص طبقات الكيك من بينها حشوة كريمة الزبدة
يصب الجناش ويرش الوجه بالكاكاو


الجناش:
تسخن الكريمة على النار، ثم تضاف الشيكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشيكولاتة
يضاف الكريم شانتيه مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح القوام كريميا
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