بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة الخلاط.. فيديو

من أسهل وأسرع الوصفات التى يمكنك إعدادها فى المنزل بأقل المكونات.

مقادير كيكة الخلاط

كوب سكر

كوب لبن

2 بيضة

ثلاثة أرباع كوب زيت

ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة خل

2 كوب إلا ربع دقيق

2 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح





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لحشو كيك الخلاط:



كريمة زبدة بالكاكاو









- الجناش

4 كوب كريمة

600 جرام شيكولاتة مبشورة ناعم

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

كوب كريم شانتيه بودرة





- التزيين

كاكاو بودرة

شيكولاتة مجروشة

ورق دهب









طريقة تحضير كيكة الخلاط:

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 و تجهز 2 صينية بالزبدة والدقيق

تخلط جميع الكونات الجافة معا، وتترك جانبا

تخلط جميع المكونات السائلة معا في الخلاط ثم تضاف المكونات الجافة تدريجيا، مع التقليب

يقسم المزيج على 2 صينية الكيك

تخبز في الفرن نحو 40 دقيقة ثم تترك لتبرد تماما

ترص طبقات الكيك من بينها حشوة كريمة الزبدة

يصب الجناش ويرش الوجه بالكاكاو









الجناش:

تسخن الكريمة على النار، ثم تضاف الشيكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشيكولاتة