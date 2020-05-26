لـ أطفالك.. اصنعي كيك الجيلي بالموز

تحتاج النساء إلى التجديد في المطبخ من أجل اطفالها، لذلك عليكي صنع الحلوى الذيذة والخفيفة واليكم طريقة تحضير كيك جيلي الموز بطريقة اقتصادية.
مقادير جيلي بالموز
جيلي
بيض
سكر
ماء
حليب
دقيق
فانيليا
بيكنغ باودر
زيت نباتي
موز
طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء ونخفقه جيدًا بالخفاقة الكهربائية حتى يرتفع المزيج ثم نضيف الفانيليا والسكر ونخفق جيدًا .
- نضيف الزيت ونخلط جيدًا يتم نخل كلًا من الطحين والبيكنغ باودر ونضيفها للمزيج ونخفق حتى تمتزج المكونات .
- نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالخفق حتى تختلط مكونات الكيك جيدًا مع بعضها .
- نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 ثم ندهن القالب بالزيت ونضع مزيج الكيك فيه وندخله للفرن 25-30 دقيقة حتى ينضج وحسب نوع الفرن .
- نخرج الكيك ونتركه يبرد جيدًا ونذوب بودرة الجيلي بماء مغلي ثم نضع نصف الكمية مع الموز فوق الكيك ونضعه في الثلاجة لربع ساعة .
- نخرج الكيك ونضع بقية كمية الجيلي ونعيده للثلاجة حتى تتماسك طبقة الجيلي تمامًا وبذلك يكون كيك الجيلي جاهزًا للتقديم
مقادير جيلي بالموز
جيلي
بيض
سكر
ماء
حليب
دقيق
فانيليا
بيكنغ باودر
زيت نباتي
موز
طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء ونخفقه جيدًا بالخفاقة الكهربائية حتى يرتفع المزيج ثم نضيف الفانيليا والسكر ونخفق جيدًا .
- نضيف الزيت ونخلط جيدًا يتم نخل كلًا من الطحين والبيكنغ باودر ونضيفها للمزيج ونخفق حتى تمتزج المكونات .
- نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار بالخفق حتى تختلط مكونات الكيك جيدًا مع بعضها .
- نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 ثم ندهن القالب بالزيت ونضع مزيج الكيك فيه وندخله للفرن 25-30 دقيقة حتى ينضج وحسب نوع الفرن .
- نخرج الكيك ونتركه يبرد جيدًا ونذوب بودرة الجيلي بماء مغلي ثم نضع نصف الكمية مع الموز فوق الكيك ونضعه في الثلاجة لربع ساعة .
- نخرج الكيك ونضع بقية كمية الجيلي ونعيده للثلاجة حتى تتماسك طبقة الجيلي تمامًا وبذلك يكون كيك الجيلي جاهزًا للتقديم