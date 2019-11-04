تعد حلوى الجيلي بجوز الهند من الأنواع الجديدة التى ظهرت فى قائمة حلوى المولد النبوي، لذا نقدم لكم طريقة عمل جيلي بجوز الهند فى المنزل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير جيلي بجوز الهند :

4 كوب جيلي

2 كوب ماء

جوز هند للتغطية



طريقة عمل جيلي بجوز الهند :

* ضعى الجيلي مع الماء على النار وقلبي جيدا

* افردي الخليط في صينية مفرود فيها ورق نايلون أو أكياس بلاستيك .

* انتظري حتى يبرد ثم ادخليه الثلاجة حتى يتماسك ثم قطعيه ورشي عليه جوز الهند وقدميه.