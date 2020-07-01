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حوادث

محاكمة رئيس تموين الدرب الأحمر لاتهامها باختلاس 923 ألف جنيه

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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أحمد مهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد، محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر في اتهامها باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه.

وأحالت النيابة المتهمة إلى محكمة الجنايات لأنها في غضون الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها ، حيث اختلست المتهمة أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك على مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز بإجمالي مبلغ 932 ألف جنيه و72 جنيها، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
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