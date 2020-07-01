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برلمان

نائبة: ثورة 30 يونيو نجحت في ربط الطيور المهاجرة بمصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:30 ص
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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فريدة محمد
  قالت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاة للبلد من السقوط في طريق اللاعودة، وبفضل قيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وشعبها، تجاوزنا الكثير والكثير من الصعّاب و التحديات والمواجهات.

وأوضحت، في بيان لها،  ان "ما تحقق في مصر خلال 7 سنوات من إنجازات على كافة الأصعدة،مصدر فخر، فاستطاعت أن تستعيد توازنها ببرنامج  إصلاح اقتصادي طموح، و انتصارات متتالية على الإرهاب والفوضى، وبالعودة مرة أخرى وبقوة لصدارة المشهد الإقليمي والدولي في المكانة التي تُليق بمصر وتاريخها".

وأشارت "نائبة المصريين في الخارج" إلى "أنه لأول مرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر المصريون بالخارج بأن لهم بيتًا مدافعًا عن حقوقهم، وخير داعمًا لمطالبهم، وهي وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، والتي تعاملت مع هذا الملف بإحترافية عالية، و استحدثت آليات جديدة لربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، وفتحت قنوات اتصال بين الجاليات والدولة، وجولات مكوكية في مختلف دول العالم للوقوف على مطالبهم".

وتابعت "الشبراوي"، "أن إنشاء وزارة للمصريين في الخارج، مطلب نادى به الكثير طوال عقود ولم يتحقق إلا في عهد الرئيس السيسي، وهو أحد ثمار ثورة 30 يونيو".
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