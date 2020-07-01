AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حكم نهائى.. السجن ٧ سنوات لـ قاتل شيماء الصباغ

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
قررت محكمة النقض بقبول  طعن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ علي حكم سجنه ١٠ سنوات مشدد وإنزال العقوبة للسجن ٧ سنوات. 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإنه «بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب وضمت تلك المسيرة المجني عليهم شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش ..حرية ..كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي، الذي بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال».

وبحسب ما جاء بأمر الإحالة، «المتهم عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليه وأعد لتنفيذ مآربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

رضوان والتنمر.. المجني عليه استهزأ به فكانت نهايته الموت في قصر النيل

المؤبد لزميله.. الإعدام شنقا لقاتل والده بالمقطم

الإعدام شنقا لمتهمين قتلا مواطنا في الوايلي

تأجيل محاكمة عامل رخام لارتكابه جريمة قتل ضابط شرطة في مصر القديمة

ترشيحاتنا

تورط وزير الخارجية التركي في واقعة رشوة.. التفاصيل

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت

الحلو ميكملش.. حكاية سيارة مسروقة أفسدت سهرة عمر الشريف وفاتن حمامة

بخلاف المناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الليمون يومياً

وزير التعليم العالي:تنظيم دخول وخروج الطلاب فى لجان امتحانات الجامعات والمعاهد

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية