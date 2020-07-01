حريق كبير أمام شركة السويس للبترول

اندلع منذ قليل، حريق كبير أمام شركة السويس لتصنيع البترول بالمنطقة الشمالية بشركة أنابيب البترول بالسويس.





وعلى الفور قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وإستدعاء قوات الدفاع المدني بالمحافظة، التي حضرتك على الفور، بعد اخلاء الشركة من العاملين، وتأمين خطوط البترول.





ولم يتثنى حتى الان معرفة اسباب الحريق.





وصرح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول بحدوث حريق محدود فى ترنشات مخلفات خطوط المنتجات البترولية بمنطقة المستودعات الشماليةخارج أسوار الشركة ، وأنه فور اندلاعه تم إغلاق محابس الخطوط وجارى حاليا الانتهاء من السيطرة على الموقف .



