AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حريق كبير أمام شركة السويس للبترول

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
اندلع منذ قليل، حريق كبير أمام شركة السويس لتصنيع البترول بالمنطقة الشمالية بشركة أنابيب البترول بالسويس.

وعلى الفور قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وإستدعاء قوات الدفاع المدني بالمحافظة، التي حضرتك على الفور، بعد اخلاء الشركة من العاملين، وتأمين خطوط البترول.

ولم يتثنى حتى الان معرفة اسباب الحريق.

وصرح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول بحدوث حريق محدود فى ترنشات مخلفات خطوط المنتجات البترولية  بمنطقة المستودعات الشماليةخارج أسوار الشركة ، وأنه فور اندلاعه تم إغلاق محابس الخطوط وجارى حاليا الانتهاء من السيطرة على الموقف .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بشركة تصنيع أوراق بالسويس

ترشيحاتنا

في أول أيام عودة النشاط..وزير الرياضة يتفقد أندية الأهلي والجزيرة والصيد

خالد قمر: تتويج الأهلي بالدوري «ظلم».. وبطولاته حققها بلاعبي الإسماعيلي

هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري.. أرملة عزت أبو عوف تحيي ذكري وفاته برسالة موثرة

فحص طبي لبادجي بالأهلي

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

في ذكرى وفاة عزت أبو عوف.. 16 معلومة لا تعرفها عن الطبيب الفنان

AdvertisementS

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

وزير التعليم العالي:تنظيم دخول وخروج الطلاب فى لجان امتحانات الجامعات والمعاهد

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

الحكومة: إحالة ١٦ ألف مخالفة بناء حتى الآن إلى النيابة العسكرية

هل تنقل الأحذية فيروس كورونا إلى المنزل؟ منظمة الصحة العالمية ترد

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الأطلالة

بفستان على الموضة .. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

جنون السوشيال ميديا.. محاولة لجذب متابعين تضع منفذها في ورطة قانونية