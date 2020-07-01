AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اخترت زاوية تانية.. مصمم جرافيك يعيد تصميم بوسترات الأفلام العربى القديمة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:42 م
برنامج انبوكس
برنامج انبوكس
Advertisements
شيرين عادل
قال أحمد فارس ، مصمم جرافيك ، إن فكرة اختيار إعادة تصميم بوسترات الأفلام العربى يعود لولعه الشديد بالأفلام العربى القديمة.

وأوضح مصمم جرافيك ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنه قام بمشاهدة الأفلام القديمة عدة مرات  لإلتقاطه زاوية أخرى أو لقطة سينمائية للتعبير عنها بتصميمه للبوستر . 

 وأشار أحمد فارس ، إلى ان الهدف الرئيسى من تصميمه لهذه البوسترات هو تقديمه للمشاهد وكأنه المرة الأولى عن طريق اختيار زاوية أو صورة غير متداولة فى ذهنه ، أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعى .

ولفت لتبنيه فلسفة خاصة فى تصميمه للبوسترات ووضع الصورة وبالخط العربى ثم تعديل الصورة  مشيرأ إلى أن التصميم لا يستغرق وقتأ طويلأ  إنما الأصعب هو اختيار اللقطة وتحسين جودة الألوان والصورة .

برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نورا سامى، نوران عطا الله ، أحمد فاروق ، عمرو أبو جبل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيعو انبوكس ينعون الفنان الراحل على عبد الرحيم بكلمات مؤثرة.. فيديو

اتولدت على خشبة المسرح.. محمد عادل يكشف سبب عشقه للدراما .. فيديو

أحمد فاروق: فيروس كورونا أكسبنا ميزات متعددة.. فيديو

ترشيحاتنا

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

ضبط أدمن صفحة "تسريب امتحانات 3 ثانوي بإذن واحد أحد"

بسبب لافتات نادي القرن.. الأهلي ينذر رئيس الزمالك رسميا على يد محضر

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| أبرز إطلالات غادة عادل المثيرة للجدل

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

AdvertisementS

بعد مصرع ٤ وإصابة ١٣شخصا.. إحالة قضية حادث طبيبات المنيا للجنايات

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

بتهمة الإعلان عن ممارسة البغاء وتحريض أخريات.. حبس ريناد عماد فتاة التيك توك

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

شرم والغردقة تستقبلان طائرتين من كييف الأوكرانية.. صور

بالفنون الشعبية | استقبال أول طائرة سياحة من أوكرانيا بمطار الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم مثالية.. مواقف للأميرة ديانا لا تنسى مع ابنيها ويليام وهاري.. شاهد

بعد إغلاق أكثر من ثلاثة شهور.. الأهرامات تستقبل الزوار من جديد.. فيديو وصور

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون