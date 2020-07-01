اخترت زاوية تانية.. مصمم جرافيك يعيد تصميم بوسترات الأفلام العربى القديمة.. فيديو

قال أحمد فارس ، مصمم جرافيك ، إن فكرة اختيار إعادة تصميم بوسترات الأفلام العربى يعود لولعه الشديد بالأفلام العربى القديمة.





وأوضح مصمم جرافيك ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أنه قام بمشاهدة الأفلام القديمة عدة مرات لإلتقاطه زاوية أخرى أو لقطة سينمائية للتعبير عنها بتصميمه للبوستر .





وأشار أحمد فارس ، إلى ان الهدف الرئيسى من تصميمه لهذه البوسترات هو تقديمه للمشاهد وكأنه المرة الأولى عن طريق اختيار زاوية أو صورة غير متداولة فى ذهنه ، أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعى .





ولفت لتبنيه فلسفة خاصة فى تصميمه للبوسترات ووضع الصورة وبالخط العربى ثم تعديل الصورة مشيرأ إلى أن التصميم لا يستغرق وقتأ طويلأ إنما الأصعب هو اختيار اللقطة وتحسين جودة الألوان والصورة .





برنامج إنبوكس برنامج شبابي تعرضه فضائية صدى البلد 2 يطرح قضايا اجتماعية بطريقة لايت يقدمه 6 إعلاميين ومنهم نورا سامى، نوران عطا الله ، أحمد فاروق ، عمرو أبو جبل .