ورق البردي.. أحدث طرق تصنيع الكمامات بمواصفات صحية |فيديو

قالت الإعلامية سالى شاهين، إن الكمامة أصبحت شيئا اساسيا فى حياتنا اليومية وبدأنا نسمع عن أشكال وخامات جديدة من الكمامات، لافتة إلى أن أحد المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر قام بتصنيع كمامة من ورق البردى.









وأضافت سالى شاهين، خلال حديثها ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه تم استخدام ورق البردى لتصنيع الكمامات وفقًا للمواصفات الصحية التى أقرتها وزارة الصحة، مشيرة إلى أن المرشد السياحي لجأ لتصنيع الكمامة بهذا الشكل للترويج للسياحة المصرية.









وأوضحت أن المرشد السياحى يسحب مادة السكر من ورق البردى ويشكلها على شكل كمامة ويطبع عليها صورا للآثار المصرية والفرعونية، مما يعمل على تشجيع السياحة.









وأعربت عن اعتقادها أن الفكرة ستجذب السائحين بشكل كبير لارتباطها الوثيق بالمناطق السياحية التى يقومون بزيارتها.



