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فن

بعد فوز "هذه ليلتي".. ناهد السباعي تدعو نقابة المهن التمثيلية لدعم مواهب ذوي القدرات الخاصة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة
عبرت ناهد السباعي عن سعادتها بفوز فيلمها القصير "هذه ليلتي" بالجائزة الذهبية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام، وكشفت عن كيفية تعاملها خلال الفيلم مع الطفل من ذوى القدرات الخاصة خاصة وان اغلب تصوير العمل كان في الشارع.

وقالت ناهد السباعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن التصوير مع الأطفال صعب بشكل عام، ولكن عمرو كان عكس ذلك تمام، مشيرة إلى أنه يحب التمثيل ويريد ان يكمل مسيرته فيه، لافتة إلى أن نقابة الممثلين لابد أن تدعم مثل هذه المواهب من ذوى القدرات الخاصة، وأن يكون لهم دور في المجتمع.

يذكر أن فيلم هذه ليلتي حصل على الجائزة الذهبية في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ... المؤنث" ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.

 وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة  لكفاءة الفيلم والجرأة السردية، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها، وجودة الاختيار للموسيقى وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.

وحظي الفيلم العام الماضي بعرضه العالمي الأول بـمهرجان الجونة السينمائي الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
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