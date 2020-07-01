الأولمبية المصرية تتقدم بالعزاء لاتحاد الفروسية في وفاة ماجد عرفات

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفروسية المصرية لوفاة الفارس الناشىء المتميز ماجد عرفات والذي وافته المنية أمس أثر حادث أليم.
وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الفروسية والعاملين بالاتحاد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفارس الراحل ماجد عرفات .
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الفروسية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.