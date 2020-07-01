AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأولمبية المصرية تتقدم بالعزاء لاتحاد الفروسية في وفاة ماجد عرفات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:13 م
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية المصرية
Advertisements
محمد رشاد
قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفروسية المصرية لوفاة الفارس الناشىء المتميز ماجد عرفات والذي وافته المنية أمس أثر حادث أليم.

وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الفروسية والعاملين بالاتحاد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفارس الراحل ماجد عرفات .

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الفروسية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد  الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمام الأكبر والمفتي يعزيان الدكتور أسامة العبد في وفاة نجله

اللجنة الأوليمبية تنعى مدرب منتخب مصر للملاكمة

اللجنة الأولمبية تنعى 4 لاعبين أشقاء بنادى الصيد

آية مدني: دعم اللجنة الأولمبية المصرية سر تواجدي على المستوى الدولي

بعد وفاته متأثرًا بـ كورونا.. اللجنة الأولمبية تواسي أسرة أحد إداريي اتحاد الرماية

اللجنة الأولمبية تنعى والدة خالد الدرندلي

ترشيحاتنا

رسلان ينعيه.. وفاة رئيس هيئة السكة الحديد السابق بفيروس كورونا

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

فضح عجز العالم.. 6 أشهر مع كورونا..ماذا فعل كوفيد19 فى الشرق الأوسط ؟ ؟

سامح شكري: شكوكنا تزداد تجاه نوايا الجانب الإثيوبي

مجلس الأمن يقرر وقف كل النزاعات فى العالم 90 يوما لمواجهة كورونا | تفاصيل

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. الأهلي ينذر مرتضى منصور.. الترجي يحصل على توقيع مدافع الزمالك.. والدوري "مستحيل يكمل"

اجتاز الاختبار الطبي.. مصادر تؤكد حصول الترجي على توقيع مدافع الزمالك ٣ مواسم

تعويض الأهلي.. نجم الزمالك يضع شروطا للجبلاية فى حال إلغاء الدوري

نجل نجم الأهلي: عودة الدورى صعب فنيا واستكماله منقذ للمنظومة

الأولمبية المصرية تتقدم بالعزاء لاتحاد الفروسية في وفاة ماجد عرفات

جمال الحاجي: حظوظ الزمالك الأعلى في التتويج بدوري أبطال إفريقيا

مجدي عبدالغني: بالورقة والقلم مستحيل استكمال الدوري الممتاز

لا خلافات مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: أعود لبرنامج زملكاوي الثلاثاء والتحاليل أخرت ظهوري

بسبب لافتات نادي القرن.. الأهلي ينذر رئيس الزمالك رسميا على يد محضر

قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

وزير الرياضة يتفقد الإجراءات الاحترازية في نادي الزمالك

اللعب الفردي وكيكي أبرزهم.. 3 أسباب وراء تدهور مستوى برشلونة واقتراب خسارته الدورى الإسبانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه كورونا .. أعراض الانسداد الرئوي المزمن

كتاب جديد يزعم: كيت ميدلتون حذرت الأمير هاري من التسرع في زواجه بـ ميجان ماركل

فى ذكرى ميلادها .. 20 صورة تكشف أناقة وجمال الأميرة ديانا