الأولمبية المصرية تتقدم بالعزاء لاتحاد الفروسية في وفاة ماجد عرفات

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفروسية المصرية لوفاة الفارس الناشىء المتميز ماجد عرفات والذي وافته المنية أمس أثر حادث أليم.





وينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الفروسية والعاملين بالاتحاد بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفارس الراحل ماجد عرفات .





وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلس إدارة اتحاد الفروسية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.