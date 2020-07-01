الناتو يعلن انتهاء التحقيق بحادث الفرقاطتين بين فرنسا وتركيا

أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو،اليوم الأربعاء، أنتهاء التحقيقات بحادث الفرقاطتين الفرنسية والتركية من دون إعلان عن التفاصيل.





وعلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" على انسحاب فرنسا من عملية "حارس البحر"، قائلا إن قرار المشاركة بعملية "حارس البحر" قرار سيادي.





وأضاف أن العملية مستمرة لمكافحة الإرهاب رغم انسحاب فرنسا.





وكانت فرنسا قررت الانسحاب مؤقتًا من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا منذ أشهر، خصوصًا فيما يخص النزاع في ليبيا.





وقالت وزارة الجيوش الفرنسية:"قررنا سحب وحداتنا مؤقتًا من عملية سي جارديان" بانتظار تصحيح الوضع.





وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع أن فرنسا تريد من الدول الحلفاء في الناتو "أن يعيدوا التأكيد رسميًا على التزامهم" بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.



