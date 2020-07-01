برلماني: عودة الدراسة بالمدارس مرهون بنتائج امتحانات الثانوية العامة

وأضاف أن اللجنة وافقت على تعديل مادتين بقانون الجامعات لإتاحة التعليم المدمج، الذي لم يكن موجودا بالقانون، وذلك حتى نعطي

الحق للجامعة بتطبيق التعليم الالكتروني بجانب التعليم المباشر، حتى تكون تكون شهادة الجامعة معتمدة ومعترفا بها دوليا.