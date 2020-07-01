برلماني: عودة الدراسة بالمدارس مرهون بنتائج امتحانات الثانوية العامة

قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن عودة الدراسة بالمدارس وتحديد مصير الطلاب خلال العام الدراسي الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مرهون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة ومعرفة نتائج هذه التجربة وهل نجحت الوزراة في حماية حياة مليون ونصف المليون طالب خلال الامتحانات أم لا؟.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة التعليم تنتظر انتهاء الامتحانات وبعدها نناقش مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خطة العام الدراسي الجديد في ضوء نتائج تجربة امتحانات الثانوية العامة بالمدارس، مؤكدا أن تركيز الوزارة والبرلمان قائم حاليا على هذه الامتحانات ومتابعة سيرها ورصد أي حالات تجاوزات أو مخالفات.
وفي سياق آخر، أعلن النائب عن موافقة اللجنة على مقترحات الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عودة الدراسة بالجامعات خلال العام الدراسي الجديد بواقع يومين للكليات النظرية و3 أيام للكليات العملية، بجانب الموافقة على خطة الأعلى للجامعات بشأن التعليم المدمج أو الهجين المقرر تطبيقه رسميا خلال العام الجديد.
وأضاف أن اللجنة وافقت على تعديل مادتين بقانون الجامعات لإتاحة التعليم المدمج، الذي لم يكن موجودا بالقانون، وذلك حتى نعطي الحق للجامعة بتطبيق التعليم الالكتروني بجانب التعليم المباشر، حتى تكون تكون شهادة الجامعة معتمدة ومعترفا بها دوليا.
ويجمع النظام الهجين بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بعد للكليات النظرية، على أن يكون هذا النظام دائما وليس إجراء مؤقتا بسبب فيروس كورونا.