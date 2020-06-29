تأجيل امتحانات وعودة الجامعات.. 8 تصريحات نارية ترصد مصير الطلاب في ظل كورونا

استعرض محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، خطة العام الدراسي الجديد للجامعات، فضلا عن الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها خلال امتحانات طلاب السنة النهائية ومصير الطلاب المغتربين والوافدين، بجانب عرض استراتيجية التعليم الهجين في ظل انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته خلال إجتماع لجنة التعليم برئاسة النائبة ماجدة بكري وكيلة اللجنة، لمناقشة خطة خطة وزارة التعليم العالي الخاصة بامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/ 2020 وخطتها الدراسية للعام الجامعي 2020/ 2021.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات أمين الأعلى للجامعات بالبرلمان:





1. نسبة الحضور بالجامعات مع العام الدراسي الجديد ستكون يومين لطلاب الكليات النظرية، و3 أيام لطلاب الكليات العلمية، على أن تكون باقي أيام الأسبوع من خلال التعليم عن بُعد.





2. تقسيم الطلاب بالجامعات إلى مجموعات صغيرة لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي، ويكون كل عضو من أعضاء هيئة التدريس مسؤول عن عدد من المجموعات، على أن يجري تطبيق النظام "الهجين".





3. يجمع النظام الجديد بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بُعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% مباشر، و40% إلكتروني بالكليات العملية، و50% تعليم مباشر، و50% تعليم عن بُعد للكليات النظرية.





4. بدأنا فحص أبحاث سنوات النقل، وسيتم اتخاذ إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بالأبحاث المُعدة مُسبقا، على أن يتم مراعاة عدم اعتياد الطلاب على نظام الأبحاث عند الفحص.





5. وزارة الصحة والسكان بدأت فى تسليم الجامعات مقار بعض المدن الجامعية التي كان قد تم استخدامها من قبل لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم السماح للطلاب المغتربين بالإقامة داخل هذه المُدن خلال فترة امتحانات السنوات النهائية.





6. توفير وجبات جافة للطلاب للحد من الاختلاط والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، كما سيكون هناك نُظم للرقابة داخل المُدن الجامعية لرصد أى تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتصدي لها.





7. التعقيم المستمر لدورات المياه والحمامات، وتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد إجراء الامتحان، كما سيتم جمع أوراق الإجابات من الطلاب فى أكياس بلاستيكية ولن يتم فتحها إلا بعد مرور 48 ساعة من تجميع الأوراق.





8. الطلاب الوافدين سيتم اعتبار الطالب الذى لن يتمكن من الحضور مُتخلفا لعُذر مقبول ويحتفظ بدرجاته كاملة، كما سيتم تأجيل اختبارات المواد التكميلية، وتأجيل امتحانات الدراسات العليا للوافدين وإجراء الامتحانات فى وقت لاحق على ألا يتم احتساب فترة التأجيل.





يذكر أن امتحانات السنوات النهائية للجامعات ستبدأ فى الجامعات بدءً من 1 يوليو المقبل، وذلك على حسب استعداد كل جامعة وكلية لإجراء عملية الامتحانات، مؤكدا على التزام الجامعات بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية كل المشاركين فى عملية الامتحانات من خطر الإصابة.