بعد تحذير وزارة الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير

عثر فريق من الباحثين المنتسبين إلى مجموعة من المؤسسات في الصين وواحدة في الولايات المتحدة على أدلة على سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير تشكل تهديدًا محتملًا للبشر، وتصف المجموعة في بحثهم المنشور في Proceedings of the National Academy of Sciences ، اختبارهم الواسع للخنازير في الصين .