بعد تحذير وزارة الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير

وأفادت وسائل الإعلام حول العالم أن الباحثين في الصين اكتشفوا سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير تستعد لإحداث وباء إنفلونزا ، على الرغم من أن العالم لا يزال يعاني إلى حد كبير وباء عالمي من فيروسات التاجية ، ووفقًا للباحثين ، فإن السلالة الجديدة ، المسماة G4 EA H1N1 ، لم تُظهر بعد القدرة على القفز من إنسان إلى آخر، وهي ضرورة واضحة لوباء.









ويعد عمل الباحثين جزءًا من مبادرة مستمرة في الصين، فيقوم العاملون الطبيون باختبار الخنازير المنزلية بانتظام بحثًا عن فيروسات على أمل إصابة الفيروس بالقفز إلى البشر قبل أن ينتشر ، كما يركز الباحثون على اختبار التي وقعت بين عامي 2011-2018، وهي الفترة التي تم العثور فيها على سلالات الخنازير ، على الرغم من أن جل منهم G4، ووجدوا أيضًا أن معدل الإصابة في الخنازير يرتفع بشكل كبير منذ عام 2016 ، وأن G4 هي الآن أكثر السلالات شيوعًا في الخنازير الصينية.





ووجد الباحثون أيضًا أن سلالة G4 تضمنت الحمض النووي من سلالة H1N1 لعام 2009 ، والتي كانت وراء الوباء في ذلك العام، ووجدوا أن G4 قد قفز إلى البشر، وتم تشخيص شخصين مصابين بعدوى نشطة و 10 في المائة ممن عُرف أنهم تعرضوا لخنازير مصابة بأجسام مضادة G4، والخوف هو أن سلالة G4 ستستمر في التطور إلى درجة أنها تصبح قادرة على القفز من شخص إلى آخر ، مما يؤدي إلى تفشي جائحة محتمل.





ويشير الباحثون إلى أن سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة تمثل تهديدًا محتملًا قويًا بما يكفي لتبرير الإجراءات الاحترازية، وقد بدأت الخطوة الأولى في تلك العملية بالفعل في الصين ، حيث يراقب الباحثون الفيروس عن كثب ، وستشمل الخطوة التالية تطوير لقاح قبل الحاجة إليه.





وأضافوا أن الفيروس "يختلف عن سلالات لقاح الإنفلونزا البشرية الحالية ، مشيرين إلى أن المناعة الموجودة مسبقًا والمستمدة من لقاحات الإنفلونزا الموسمية الحالية لا يمكن أن توفر الحماية".





كما يعتقد العلماء أن الثدييات والطيور في جميع أنحاء العالم تستضيف حوالي 1.7 مليون نوع من الفيروسات غير المكتشفة، وتعتبر الفيروسات في الطيور والخفافيش والخنازير خطرة بشكل خاص على الناس.

ولأن الصين بها أكبر عدد من الخنازير في العالم ، فإن العلماء هناك يراقبون الحيوانات في محاولة للعثور على الأمراض الناشئة قبل أن تنتشر.

وكتب الباحثون وراء الدراسة الجديدة "المراقبة المنهجية لفيروسات الانفلونزا في الخنازير ضرورية للإنذار المبكر والاستعداد للوباء المحتمل التالي."



