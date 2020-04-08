AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تفشي إنفلونزا الخنازير في بولندا وكارثة تهدد ألمانيا حال وصوله لها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:55 م
خنزير
خنزير
Advertisements
أماني إبراهيم
في الوقت الذي يداهم خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) العالم، تواجه بولندا خطرا من نوع آخر بتفشي إنفلونزا الخنازير في غرب بولندا على بعد أقل من 150 كم من الحدود الألمانية.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن إنفلونزا الخنازير تعد فيروس شديد العدوى يقتل الخنازير وهي تنتقل مباشرة بين الحيوانات أو من خلال اللحوم المصابة أو أعلاف الحيوانات، وتعد قادرة أيضا على الانتقال بين البشر، وهناك تفشي مستمر في الصين لهذا الفيروس وقد قضى بالفعل على 40% من الخنازير في البلاد.


وتفشى إنفلونزا الخنازير لأول مرة في منطقة بوزنان وهي مركز مهم لزراعة الخنازير ثم تفشت في ثاني منطقة وهي بولندا، وقالت السلطات إنه سيتم إعدام 10 آلاف خنزير صغير في المزرعة ولكن القضاء على الفيروس قد يتم ببطء بسبب إجراءات الأمان لوقف انتشاره في بولندا.

ويعد انتشار إنفلونزا الخنازير في بولندا امرا مثيرا للقلق لألمانيا، وهي أكبر منتج لحوم خنازير في أوروبا، حيث يوجد بها ما يقرب من 26 مليون خنزير، وتعد ألمانيا هي أيضا ثاني أكبر مصدر للحوم الخنزير في الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق خارجه بعد إسبانيا.

ويتم تصدير معظم المنتجات الألمانية إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وإذا وصل إلى ألماني فإنه سيهدد بحدوث أزمة كبيرة في المانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخرها كورونا .. 7 أمراض هددت العالم

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

إنفلونزا الخنازير.. وباء جديد يضرب الصين

تتشابه مع كورونا.. تعرف على أعراض انفلونزا الخنازير بعد ظهورها في الصين

بعد انتشاره بالصين.. الطب البيطري يكشف حقيقة وجود أنفلونزا الخنازير بمصر

أستاذ فيروسات بيطرية: مصر لا يوجد بها إنفلونزا خنازير.. لم تكتشف أمصال للوقاية منها.. وصعب انتقاله من الصين لـ مصر

ترشيحاتنا

رغم تفشي كورونا ..ترامب: أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي

تقرير خطير.. فيروس كورونا يهدد دولة عربية بالمجاعة

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع علاء مهاوي .. تعطل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز بسبب تركي آل الشيخ

مصدر: وكيل النيابة المدعى إصابته بكورونا محال للصلاحية الطبية ولا يعمل بالنيابة

شجار بالأيدي داخل البرلمان التركي.. شاهد

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا