تفشي إنفلونزا الخنازير في بولندا وكارثة تهدد ألمانيا حال وصوله لها

في الوقت الذي يداهم خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) العالم، تواجه بولندا خطرا من نوع آخر بتفشي إنفلونزا الخنازير في غرب بولندا على بعد أقل من 150 كم من الحدود الألمانية.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن إنفلونزا الخنازير تعد فيروس شديد العدوى يقتل الخنازير وهي تنتقل مباشرة بين الحيوانات أو من خلال اللحوم المصابة أو أعلاف الحيوانات، وتعد قادرة أيضا على الانتقال بين البشر، وهناك تفشي مستمر في الصين لهذا الفيروس وقد قضى بالفعل على 40% من الخنازير في البلاد.









وتفشى إنفلونزا الخنازير لأول مرة في منطقة بوزنان وهي مركز مهم لزراعة الخنازير ثم تفشت في ثاني منطقة وهي بولندا، وقالت السلطات إنه سيتم إعدام 10 آلاف خنزير صغير في المزرعة ولكن القضاء على الفيروس قد يتم ببطء بسبب إجراءات الأمان لوقف انتشاره في بولندا.





ويعد انتشار إنفلونزا الخنازير في بولندا امرا مثيرا للقلق لألمانيا، وهي أكبر منتج لحوم خنازير في أوروبا، حيث يوجد بها ما يقرب من 26 مليون خنزير، وتعد ألمانيا هي أيضا ثاني أكبر مصدر للحوم الخنزير في الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق خارجه بعد إسبانيا.





ويتم تصدير معظم المنتجات الألمانية إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وإذا وصل إلى ألماني فإنه سيهدد بحدوث أزمة كبيرة في المانيا.