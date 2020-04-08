بعد انتشارها في الصين.. 4 طرق للوقاية من أنفلونزا الخنازير

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آلاء حسن



ووفقًا لموقع مايو كلينك يُمكن أن تُساعد هذه الإجراءات أيضًا في تجنُّب الإصابة



ابقَ في المنزل إذا كُنتَ مريضًا: إذا كُنتَ مُصابًا بالإنفلونزا، يُمكن أن تَنقله للآخَرين، وامكثْ في المنزل على الأقلِّ لمُدَّة 24 ساعة بعد زَوال الحُمَّى.



اغسلْ يديك جَيدًا مِرارًا وتكرارًا: استخدِمِ الصابون والماء، وفي حال عدم توافُرهم، استخدِمْ مُطهِّرًا كُحوليًّا لليَدَين.



سَيطِرْ على نَوبات سُعالك وعُطاسك: غَطِّ فمَك وأنفَك عند السُّعال أو العَطْس، وارتدِ قِناعًا للوَجه إذا كُنتَ تَملك واحدًا. لتجنُّب تلويث يديك، استخدِمْ منديلًا ورقيًّا أو انحناء مرفقك الداخلي عند العَطْس أو السُّعال.



تجنُّب التَّلامُس: ابتعِدْ عن الأماكن المُزدَحِمة قدْر الإمكان. إذا كُنتَ من الأشخاص الأكثر عُرضةً لمُضاعَفات الإنفلونزا على سبيل المِثال، إذا كنتَ أصغَرَ من 5 سنوات أو أكبر من 65 سنة، إذا كنتِ حاملًا، أو إذا كان لدَيك حالة طبية مُزمِنة مثل الرَّبْو عليك تجنُّب التَّواجُد بالقُرب من حظائر الخنازير في المواسم والأماكن الأخرى.

بالنظر إلى الحقائق يُشير مصطلح "إنفلونزا الخنازير" إلى الإنفلونزا التي تُصيب الخنازير ولكن في بعض الأحيان، تنقل الخنازير فيروسات الإنفلونزا إلى الأشخاص، وعادةً ما يكونون العاملين بمزارع الخنازير أو الأطباء البيطريين وفي أحيان أقلَّ، يَنْشُر الشخص المُصاب بإنفلونزا الخنازير هذه العدوى للآخرين، وتَتطور أعراض الإنفلونزا من حوالي يوم إلى ثلاثة أيام بعد إصابتك بالفيروس.ووفقًا لموقع مايو كلينك يُمكن أن تُساعد هذه الإجراءات أيضًا في تجنُّب الإصابة بالإنفلونزا والحدِّ من انتشارها:ابقَ في المنزل إذا كُنتَ مريضًا: إذا كُنتَ مُصابًا بالإنفلونزا، يُمكن أن تَنقله للآخَرين، وامكثْ في المنزل على الأقلِّ لمُدَّة 24 ساعة بعد زَوال الحُمَّى.اغسلْ يديك جَيدًا مِرارًا وتكرارًا: استخدِمِ الصابون والماء، وفي حال عدم توافُرهم، استخدِمْ مُطهِّرًا كُحوليًّا لليَدَين.سَيطِرْ على نَوبات سُعالك وعُطاسك: غَطِّ فمَك وأنفَك عند السُّعال أو العَطْس، وارتدِ قِناعًا للوَجه إذا كُنتَ تَملك واحدًا. لتجنُّب تلويث يديك، استخدِمْ منديلًا ورقيًّا أو انحناء مرفقك الداخلي عند العَطْس أو السُّعال.تجنُّب التَّلامُس: ابتعِدْ عن الأماكن المُزدَحِمة قدْر الإمكان. إذا كُنتَ من الأشخاص الأكثر عُرضةً لمُضاعَفات الإنفلونزا على سبيل المِثال، إذا كنتَ أصغَرَ من 5 سنوات أو أكبر من 65 سنة، إذا كنتِ حاملًا، أو إذا كان لدَيك حالة طبية مُزمِنة مثل الرَّبْو عليك تجنُّب التَّواجُد بالقُرب من حظائر الخنازير في المواسم والأماكن الأخرى.

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