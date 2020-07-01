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رياضة

الدوري الإيطالي .. إنتر يدك شباك بريشيا بثلاثية في الشوط الأول

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق إنتر ميلان الشوط الأول متقدما على ضيفه بريشيا بثلاثة أهداف دون رد،  في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي على ملعب جوسيبي مياتزا.

جاء الهدف الأول بالدقيقة الخامسة، من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لأليكسيس سانشيز على يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تمريرة عرضية لآشلي يونج المنطلق بدون رقابة داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس جورونين داخل الشباك.

ومع الدقيقة الـ20، جاء الهدف الثاني لإنتر عن طريق أليكسيس سانشيز من نقطة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع بالشوط الأول جاء الهدف الثالث عبر آشلي يونج الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار، قابلها دامبروسيو برأسية قوية مرت الكرة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

ويسعى إنتر للفوز من أجل مواصلة اللحاق بصراع الصدارة بين يوفنتوس ولاتسيو وتقليص الفارق مع البيانكونيري إلى 8 نقاط مرة أخرى.

إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة فيما يتساوى بريشيا مع سبال في قاع جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف.
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