وزير الري: مصر دولة جافة.. لن نقبل باتفاق حول سد النهضة يؤثر على حياة المصريين.. وانهياره يتسبب في غرق السودان

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري:





مصر وافقت على إنشاء سد آخر في إثيوبيا لا يضر بمصالح مصر قبل 2011

لجأنا إلى مجلس الأمن نتيجة التعنت الإثيوبي

مصر دولة جافة.. والسودان قلقة من أمان سد النهضة

انهيار سد النهضة سيتسبب في غرق السودان وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا

لن نقبل باتفاق حول سد النهضة يؤثر على حياة المصريين غرامات للمخالفين لقرار خفض المساحات المخصصة لزراعة الأرز

وزير الري يحذر من يتعدى على نهر النيل: مراقب بالقمر الصناعي

نتأكد من الجودة والنوعية.. وزير الري: أنا بشرب من الحنفية

سد النهضة

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن أثيوبيا أعلنت عن بناء سد النهضة في 2011 بشكل منفرد.





وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" قبل 2011 مصر كانت لديها الرغبة في إحداث التنمية في إثيوبيا" مضيفا:" مصر أرسلت موافقة للبنك الدولي لتمويل مشروع سد آخر على النيل الأزرق في أثيوبيا ومصر وافقت عليه لأنه لا يضر بمصالح مصر وذلك قبل 2011، ومصر كانت تستهدف مصلحة تنمية إثيوبيا ".





وتابع محمد عبد العاطي :" بعدما أعلنت إثيوبيا عن بناء سيد النهضة في 2011 وتوجه رئيس وزراء مصر آنذاك من أجل التباحث مع اثيوبيا في هذا الامر لانه يضر بمصالح مصر"، مضيفا:" المباحثات بها دراسات نقاصة تتعلق بأمان السد وتأثيرات تتعلق بمسار مياه النهر لدولتي المصب ".





وقال وزير الموارد المائية والري، إن السودان قدمت مبادرة من أجل إجراء مفاوضات ثلاثية في يونيو الماضي بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومصر وافقت وفق مبدأ حسن النية للتوصل إلى حل حول سد النهضة الاثيوبي.





وأضاف :" المباحثات الأخيرة حول سد النهضة لم تظهر فيها أثيوبيا رغبة في الالتزام بعقد أو اتفاق شامل"، وتابع محمد عبد العاطي:" كان من الضروري التوجه إلى مجلس الأمن لحل التعنت الإثيوبي وعدم الرغبة في التوصل إلى حل نهائي حول سد النهضة".





وأكمل محمد عبد العاطي:" مصر قدمت أطروحات كثيرة في المفاوضات ومصر كانت مرنة في المفاوضات ومصر سارت في كل المسارات بمنتهى المرونة ،و نحن في انتظار جولة ثانية من المفاوضات لم يحدد معالمها بوضوح ونحن جاهزون بأطروحات مرنة تحقق مصالح الجميع ".





ولفت محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن ما يهم السودان التعرف على أمان السد لحمايته من الانهيار حتى لا يتأثروا في المستقبل.





وأضاف: "مصر دولة جافة ونعيش على 5 % من مساحة الجمهورية ومتواجدين حول الوادي بسبب مياه نهر النيل، وم صر تهتم بفترات ملء السد وفترات الجفاف، ونتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه يتعلق بالموارد المائية الحيوية".





وأكد وزير الري، إن اللجنة الدولية الأولى أكدت أن هناك مشاكل في امان سد النهضة وطلبوا تعديلات في تصميم السد، موضحا أن إثيوبيا لم تعلمنا بنتائج المرحلة الثانية او الثالثة من التعديل في جسم السد، و عدم الشفافية في الإفصاح عما تم فيما يتعلق بأمان السد يعتبر موضع قلق بالنسبة لنا".





وأكمل الوزير:" انهيار سد النهضة يتسبب في غرق السودان بالكامل، ويتسبب في موجة ارتفاعها 26 مترا في الخرطوم".





قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر لا تستحوذ على مياه نهر النيل، مضيفا:" اتحدى إثيوبيا بوجود دولة افريقية تعيد استخدام المياه لتوفير الموارد المائية إلا مصر ".





وأكمل:" لا مانع لدى مصر من تنمية إثيوبيا ولكن مصر تعمل في الحفاظ على حقوقها "مضيفا:" مياه نهر النيل مسألة حياة بالنسبة لنا، واتمنى الا تخرج تصريحات من إثيوبيا عن مصر بدون توثيق ".





وأوضح محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر لديها أطروحة لتوفير حل توليد الكهرباء لأثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف بـ 85% من الكهرباء .





وتابع محمد عبد العاطي :" وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا "، مضيفا:" مصر لا مانع لديها من قيام إثيوبيا بإنشاء مشروعات مستقبلية وفق القانون الدولي ".





وشدد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر لن تقبل باتفاق يؤثر على حياة المصريين، و الدولة المصرية حريصة على عدم تأثر حياة المصريين".





وتابع محمد عبد العاطي:" كل أجهزة الدولة تعمل بجدية من أجل حل ملف سد النهضة، و المشكلة الكبري في ملء سد النهضة هو ملء السد في فترات الجفاف".





جهود وزارة الري لتحسين جودة المياه





قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إننا نحصل على 97 % من المياه من نهر النيل ونتابع السحب التي تسقط المياه على نهر النيل، ونحن ندير المياه وهي سحابة".

وأضاف عبد العاطي، :" هناك مراقبة يومية للتعرف على كمية الأمطار المتساقطة على نهر النيل في حوض نهر النيل "، وأكمل:" وهناك تطبيق إلكتروني يمكنك من التعرف على مناسيب مياه نهر النيل ونتابع شبكات الري والصرف ".





ولفت محمد عبد العاطي :" نتابع التعديات على نهر النيل بالقمر الصناعي ونستطيع تحديد حجم التعدي على نهر النيل، ولدينا صور بالأقمار صناعية لأكثر من 10 سنوات لشكل نهر النيل ونقوم بإزالة التعديات".





وتابع عبد العاطي:" هناك مراقبة دورية بالقمر الصناعي لنهر النيل لإزالة التعديات على نهر النيل"، مضيفا:" هناك ما يقرب من 600 ألف مخالفة تعدٍ وبناء على منافع الري والردم في نهر النيل ويتم تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية".





قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن التحول للري الحديث مفيد للفلاح، مضيفا :" هناك قرار مشترك مع وزير الزراعة بتقليل مساحات زراعة الأرز ووصلت لـ 724 ألف فدان ".





وتابع محمد عبد العاطي:" هناك التزام من الفلاحين بهذا القرار، وحال مخالفة قرار مساحات المقررة لزراعة الأرز يتم فرض غرامة على المخالفين، و غرامة زراعة الأرز في مساحات غير مقرر الزراعة فيها، تتمثل في تكلفة نقل المياه للحقل وتصل الغرامة لـ 3600 جنيه في الفدان ".





وأشار محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى جودة ونوعية مياه الشرب تخضع لرقابة عدة جهات للتأكد من سلامتها .





وأضاف محمد عبد العاطي، :" أنا بشرب مياه الحنفية"، " و على المواطنين التأكد من ان المياه التي تدخل المنازل صالح للشرب وامنة تماما".





وأكمل محمد عبد العاطي:" على المواطن ان يتبع ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر"، مضيفا:" مستمرين في العمل على تبطين الترع والري الحديث" مضيفا:" الوزارة تعمل وفق استراتيجية « 4 ت» من أجل تعظيم الاستفادة من مياه النيل، وتقوم على تحسين نوعية المياه، وترشيد الاستهلاك، وتوفير البيئة المناسبة، وتنمية الموارد المائية".



