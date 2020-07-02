22 يوليو ... تجارة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

واعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان ان امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس ليكون الفارق بين المادة والأخرى 3 أيام على الأقل ويكون عدد أيام الامتحان 7 ايام .

واعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان ان امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس ليكون الفارق بين المادة والأخرى 3 أيام على الأقل ويكون عدد أيام الامتحان 7 ايام .

أوضح الدكتور ماجد نجم أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.





أشار نجم الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.



