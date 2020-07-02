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تعليم

22 يوليو ... تجارة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

أعلن المجلس الأعلى للجامعات  عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد  المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط إجراءات  احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية . 





واعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان ان امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس ليكون الفارق بين المادة والأخرى 3 أيام على الأقل ويكون عدد أيام الامتحان 7 ايام .

أوضح  الدكتور ماجد نجم أنه بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات  ،  من المقرر  تقليل عدد الطلاب داخل اللجان  ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان  وحضورهم مبكرا  وإجراء عمليات التعقيم قبل  فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

أشار نجم الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ،  ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ،  وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.
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