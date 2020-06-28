AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محظورات وعقوبات الامتحانات.. اصطحاب الهواتف المحمولة.. الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:51 م
طلاب
طلاب
Advertisements
كريم ناصر
استعدت عدة كليات على مستوى الجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى ، بعد اعلان المجلس الاعلى عن بداية امتحانات الفرق النهائية أول يوليو . 

وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضع كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها و يجب على الطلاب الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة أو يحاولوا لمجلس تأديبي .


ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة .

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل انواع السماعات التى تستخدم فى الغش .

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".

11- يحذر الحديث الجانبي داخل اللجان


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحملات التعقيم والتطهير.. جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

ضوابط وإجراءات خاصة لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة القناة.. تعرف عليها

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لمنع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020

ترشيحاتنا

السوادن يلقي القبض على عشرات الأفراد في طريقهم للعمل كمرتزقة في ليبيا

بدون ماكياج.. نانسى عجرم بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

خطر على الصحة أم لا؟.. تعرف على أسباب فرط التعرق عند الرجال

شائعات كورونا فى الدوري المصري.. إصابة محمود الخطيب.. وانتشار الفيروس بين لاعبي الزمالك

الخميس بدلا من الثلاثاء.. هل تنطبق إجازة 30 يونيو على امتحانات الثانوية العامة؟.. الحكومة توضح

من داخل طائرته.. محمد رمضان يشارك متابعيه بصورة جديدة

AdvertisementS

رئيس الوزراء: الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

اتحاد الكرة: الخميس إعلان موعد استئناف الدورى

قرار جديد من تركي آل الشيخ بعد تنازله عن قضاياه ضد الأهلي

اعتذر عن رئاسة الشبكة وتقديم البرامج.. عمرو الليثى يعلن انتهاء ارتباطه بقناة النهار

الحكومة: الإجازات الرسمية سيتم استبدالها دائما بيوم الخميس

بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

نقابة المهن التمثيلية عن اعتزال عبلة كامل الفن: منعرفش عنها حاجة

تحذير لمصابي كورونا.. الحجر البيطرى: لمس الحيوانات الأليفة يؤدي إلى نقل العدوى.. فيديو

هو ليه الناس بتطالب بالحرية الجنسية للشواذ.. ناهد السباع تهاجم منتقدى يوسف الشريف

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع من الركبة.. حلا شيحة تخطف الأنظار مع أولادها

فستان ولا إيشارب.. درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد