محظورات وعقوبات الامتحانات.. اصطحاب الهواتف المحمولة.. الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين

استعدت عدة كليات على مستوى الجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى ، بعد اعلان المجلس الاعلى عن بداية امتحانات الفرق النهائية أول يوليو .





وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضع كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها و يجب على الطلاب الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة أو يحاولوا لمجلس تأديبي .





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ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى .





1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.





2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة .





3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.





4- سماعات البلوتوث و كل انواع السماعات التى تستخدم فى الغش .





5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .





6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .





7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .





8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .





9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .





10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".





11- يحذر الحديث الجانبي داخل اللجان

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