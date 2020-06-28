محظورات وعقوبات الامتحانات.. اصطحاب الهواتف المحمولة.. الاعتداءات اللفظية والبدنية على المراقبين

استعدت عدة كليات على مستوى الجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى ، بعد اعلان المجلس الاعلى عن بداية امتحانات الفرق النهائية أول يوليو .
وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضع كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها و يجب على الطلاب الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة أو يحاولوا لمجلس تأديبي .
اقرأ أيضا :بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية مستقلة للتمريض
ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى .
1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.
2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة .
3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.
4- سماعات البلوتوث و كل انواع السماعات التى تستخدم فى الغش .
5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .
6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .
7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .
8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .
9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .
10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".
11- يحذر الحديث الجانبي داخل اللجان