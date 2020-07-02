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منوعات

يد إلكترونية..شاهد أحدث الأجهزة المستخدمة لإعطاء الطالب ورقة الأسئلة بجامعة القناة

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:42 ص
يد إلكترونية
يد إلكترونية
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن طلاب كلية الحاسبات المعلومات  قاموا بتصنيع جهاز روبوت متعدد المهمات يتم استخدامه في اعطاء الطلبة ورقة الاسئلة والإجابة وذلك منعا للتلامس بين المراقبين والطلاب.

واشارت هجرس إلى أن الجامعة تقدم الدعم الكامل لكافة الأفكار الجادة والابتكار التي تساهم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال مكتب التايكو بالجامعة. 

وأضافت رئيس الجامعة أن الروبوت يمتلك يد إلكترونية يتم تدريبها مرة واحدة فقط وتقوم بتنفيذ ما تدربت عليه على جميع الطلاب ويتم التحكم في الذراع الإلكترونية والروبوت معا عن طريق موبايل ابلكيشن. 
 
وأضافت الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المشروع  ان الروبوت يستخدم في العديد من المهمات كتقديم الطعام أو الدواء  لمن هم في مستشفى العزل حيث يتم التحكم بالروبوت من مسافة بعيدة.

هذا ويضم الفريق التنفيذي للروبوت الطالب محمد عبدالله خلف الله الفرقة الثالثة علوم الحاسب والطالب عمار احمد ابراهيم سالم الفرقة الثانية قسم عام والطالب كامل حسن كامل سليمان الفرقة الثالثة علوم الحاسب.
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