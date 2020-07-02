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حوادث

بسبب انفجار أسطوانة غاز.. إصابة شخصين بحروق متنوعة بالجسم

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:12 ص
اسطوانه غاز
اسطوانه غاز
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جمالات الدمنهورى

أصيب شخصان بحروق من الدرجة الأولى والثانية بأماكن متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز في أحد المنازل بقرية حسن خير الله بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ إجراءات العلاج اللازمة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من الرحمانية المركزى يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل بعزبة حسن خير الله بدائرة المركز.

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وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث نتيجة انفجار أسطوانة غاز وتسبب فى إصابة كل من "فتحي سعد عواد 60 سنة، رامي فتحي سعد عواد 35 سنة"، ومقيمين بعزبة حسن خيرالله مصابين حروق من الدرجة الأولى والثانية في الرقبة والفخذ والوجه والبطن.


وتم نقل المصابين للمستسفى المركزى وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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