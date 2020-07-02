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وزير الري: المفاوضات مع إثيوبيا بدأت في 2011 حول سد آخر غير سد النهضة ..فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تفاصيل وصول مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان لـ مجلس الأمن الدولي والاتفاق الثلاثي الذي كان يدور قبل 2011 حول سد آخر مختلف تمامًا عن سد النهضة.

وأضاف وزير الري، أثناء استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن إثيوبيا أعلنت بناء سد النهضة فى 2011 بقرار منفرد، بالرغم من أنه كان هناك اتفاق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا على بناء أول سد على النيل الأزرق، ولم يكن الاتفاق على سد النهضة.

وتابع وزير الري، أن الاتفاق على بناء سد آخر وليس سد النهضة، وكان استشاريون دوليون يعدون دراسات عليه بتمويل من البنك الدولى، حيث أرسلت مصر موافقة للبنك الدولي لتمويل مشروع سد آخر على النيل الأزرق في إثيوبيا، ثم جاءت الموافقة عليه لأنه لا يضر مصالح مصر وذلك قبل 2011، ولأن مصر تمد جسور التعاون مع إثيوبيا وليس ضد التنمية على أرضها.

وتابع وزير الري "بعدما أعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة في 2011 توجه رئيس وزراء مصر آنذاك؛ من أجل التباحث مع إثيوبيا في هذا الأمر؛ لأنه سيضر مصالح مصر".

ولفت وزير الري إلى أن "المباحثات التي أجريت كشفت عن وجود دراسات غير مكتملة تتعلق بأمان السد، وتأثيرات تتعلق بمسار مياه النهر لدولتي المصب".
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